صندوق النقد الدولي: الزخم الاقتصادي لفيتنام سيستمر في 2019

توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر الزخم الاقتصادي لفيتنام في 2019، مدفوعا بالأجور التنافسية للعمالة وهيكل التجارة المتنوع واتفاقات التجارة الحرة التي تم إبرامها مؤخرا.

كما توقع الصندوق نموا بنسبة 6.5% لعام 2019 وعلى المدى المتوسط، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم بشكل طفيف خلال العام الجاري.

