تراجع صادرات "جازبروم" الروسية من الغاز 5.6 % إلى 102 مليار متر مكعب

قالت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم المملوكة للدولة اليوم الثلاثاء إن صادراتها من الغاز إلى خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق تراجعت 5.6 بالمئة إلى 102.8 مليار متر مكعب في الفترة بين الأول من يناير و15 يوليو مقارنة مع مستواها قبل عام.

وأضافت الشركة أن إنتاجها من الغاز الطبيعي على مدى الفترة ذاتها زاد 2.3 بالمئة إلى 276.3 مليار متر مكعب عنه قبل سنة.