ارتفاع واردات الصين من النفط الخام مع تحفيز مصاف جديدة للطلب

= أظهرت بيانات جمركية اليوم الجمعة أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت على أساس يومي في يونيو حزيران 15.2 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام، مع تدعم الطلب على اللقيم بفعل بدء إنتاج مصاف جديدة كبيرة.

وبلغت مصفاة جديدة مملوكة لهنجلي للبتروكيماويات، قادرة على تكرير 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام، حد التشغيل الكامل في أواخر مايو أيار، في حين بدأت مصفاة ذات حجم مماثل مملوكة لتشجيانغ للبتروكيماويات تجارب بدء التشغيل.

وبلغت واردات أكبر مستورد للنفط الخام في العالم في يونيو حزيران 39.58 مليون طن، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك.

يعادل ذلك 9.63 مليون برميل يوميا، بارتفاع 1.7 بالمئة عن مستوى مايو أيار البالغ 9.47 مليون برميل يوميا، وصعودا من 8.36 مليون برميل يوميا قبل عام.

وفي أول ستة أشهر من 2019، نمت واردات النفط 8.8 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام لتصل إلى 244.6 مليون طن بما يعادل نحو 9.87 مليون برميل يوميا.

وارتفعت الواردات في يونيو حزيران رغم أن ضعف هوامش الأرباح يكبح معدلات التشغيل في بعض المصافي، وفي ظل توقف بعض الإنتاج لإجراء أعمال صيانة.

وأظهرت أرقام الجمارك أن واردات الصين من الغاز الطبيعي، شاملة الغاز المسال وإمدادات خطوط الأنابيب، بلغت 7.52 مليون طن الشهر الماضي، انخفاضا من 7.56 مليون طن في مايو أيار.