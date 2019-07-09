«جولدمان» يتوقع نمو الإنتاج الأمريكي 1.3 مليون برميل يوميا

قال "جولدمان ساكس" إنه من المرجح أن يفوق النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي الزيادة في الطلب العالمي على الأقل خلال 2020، ويحد من مكاسب أسعار النفط، على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وبحسب "رويترز"، توقع البنك نمو إنتاج النفط الأمريكي 1.3 مليون برميل يوميا و1.2 مليون برميل يوميا في 2019 و2020 على الترتيب، وذلك مقارنة بتوقعات نمو الطلب العالمي عليه البالغة 0.8 مليون برميل يوميا، و1.6 مليون برميل يوميا للفترات نفسها على الترتيب.

وقال البنك "استعداد (أوبك) لمواصلة التنازل عن حصة من السوق من المرجح أن يحد من الاتجاه النزولي كذلك".

وأبقى البنك على توقعاته للأسعار في 2020 دون تغيير عند نحو 60 دولارا للبرميل لـ "برنت"، و55.50 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.

واتفقت "أوبك" وحلفاؤها الذين تقودهم روسيا، الأسبوع الماضي، على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى آذار (مارس) 2020.

وقالت "جولدمان ساكس لأبحاث الأسهم" في مذكرة أمس الأول "لم تجر مناقشة استراتيجية خروج من التخفيضات، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان قرار تمديد التخفيضات لاستيعاب نمو النفط الصخري سيقود في نهاية المطاف للحاجة إلى تخفيضات أعمق في 2020".