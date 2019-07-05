شراكة سعودية إندونيسية لتعزيز التعاون في مجالي الابتكار وريادة الأعمال الرقميين

وقعت شركة وادي مكة للتقنية التابعة لجامعة أم القرى أمس مذكرتي تعاون مع شركتي ترافيلوكا "Tarveloka" و توكوبيديا "Tokopedia" الإندونيسيتين بهدف دعم وتطوير مجالات الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات لتمكين ريادة الأعمال الرقمية بما يساهم في دفع عملية التنمية والتطوير في السعودية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وقد وقع مذكرتي التعاون من جانب شركة "وادي مكة للتقنية" رئيسها التنفيذي الدكتور فيصل علاف فيما وقعها من جانب شركة "ترافيلوكا" رئيسها التنفيذي فيري أوناردي ومن جانب شركة "توكوبيديا" رئيس مجلس الإدارة ليونتينوس ألفا إديسون. يأتي ذلك كإحدى الثمار السريعة للاتفاقية التي وقعتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع نظيرتها الإندونيسية أمس بهدف تمكين الشركات التقنية السعودية والإندونيسية من عقد شراكات وتحالفات قوية تفتح الباب أمامهم للعمل والاستثمار سويا في هذا المجال الحيوي الهام.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية الدكتور فيصل علاف أن هاتين المذكرتين ستعملان على صياغة مظلة شراكة وتعاون بين بين شركة وادي مكة والشركتين الإندونيسيتين للتعاون في مجالي الابتكار وريادة الأعمال الرقميين. مبينا أن الهدف منهما في المقام الأول هو تأصيل ثقافة الابتكار وريادة الأعمال الرقميين في المجتمع السعودي إضافة إلى تطوير معارف الشباب السعودي ومهاراتهم على أسس مبتكرة وتعزيز دورهم وتعظيم مردودهم وبالتالي دعم مسيرة التنمية وبناء منظومة اقتصادية متكاملة على أسس معرفية تعزز من تفوق المملكة وريادتها العالمية انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030. يذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تطمح وبالشراكة مع القطاع الخاص لبناء بيئة رقمية تحتضن وتنمي وتستقطب العقول والمهارات في التحول الرقمي وتزيد فرص العمل النوعية مما سيرفع الإنتاجية الوطنية ‏وينمي المحتوى المحلي التقني ويساهم في بناء قطاع تكنولوجيا بمستوى عالمي تنافسي يحقق الاستدامة الاقتصادية والريادة والابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي.