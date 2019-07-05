مصدر في أوبك : السعودية تبقي على إنتاج النفط مستقرا في يونيو

قال مصدر بأوبك اليوم إن السعودية ضخت 9.782 مليون برميل يوميا من النفط في يونيو ارتفاعا من 9.67 مليون برميل يوميا في مايو. وأبقت المملكة أكبر مصدر في العالم للنفط على إنتاجها النفطي دون المستوى المستهدف للإنتاج البالغ 10.3 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق خفض الإنتاج العالمي الذي تقوده أوبك والذي يهدف إلى تقليص المخزونات ودعم الأسعار. واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا يوم الثلاثاء على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 في الوقت الذي ينتاب فيه الضعف الاقتصاد العالمي ويرتفع الإنتاج الأمريكي.
الطاقة- النفط
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