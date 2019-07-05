وزير البترول الأنجولي: انتاج النفط في البلاد مازال دون المستهدف

صرح وزير النفط في أنجولا أن حجم انتاج الخام في البلاد مازال دون الحد الذي تستهدف الحكومة الوصول إليه في إطار الاتفاق مع مجموعة "أوبك بلس" والذي يبلغ 1.48مليون برميل يوميا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء الاقتصادية عن وزير الموارد المعدنية والبترول الأنجولي ديامانتينو أزيفيدو قوله في مقابلة بالعاصمة البرتغالية لشبونة: "الانتاج مازال أقل بفارق محدود عن أهدافنا".

وذكرت "بلومبرج" أن حجم انتاج النفط في أنجولا، وهي ثاني أكبر منتج في أفريقيا، وصل إلى 1.44مليون برميل يوميا الشهر الماضي، في زيادة عن معدل 1.38مليون برميل يوميا الذي كان تحقق في أبريل الماضي، وهو أدنى معدل انتاج شهدته البلاد خلال عشر سنوات.

وتعمل الحكومة الانجولية على جذب المستثمرين الأجانب إلى قطاع النفط من أجل زيادة الانتاج.

وطرحت الحكومة مزادات على العشرات من مناطق امتياز للتنقيب عن النفط، وتقوم ببناء ثلاثة مصافي لتكرير النفط لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود.

وأكد أزيفيدو أن "هذه الجهود تؤتي ثمارها"، مضيفا "وجدنا كثيرا من الاهتمام من جانب شركات تعمل في قطاع النفط"، دون الكشف عن تفاصيل.