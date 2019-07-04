بناء على طلب أمريكي.. حكومة جبل طارق تحتجز ناقلة محملة بالنفط الإيراني

قال جوسيب بوريل القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني اليوم إن حكومة جبل طارق احتجزت ناقلة النفط العملاقة (جريس 1) بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا.

كانت حكومة جبل طارق قد أعلنت اليوم أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل إن إسبانيا تبحث أمر التحفظ على الناقلة واحتمالات تأثير ذلك على سيادتها إذ أن الأمر حدث على ما يبدو في مياه إقليمية إسبانية.

ولا تعترف إسبانيا بسيادة بريطانيا على المياه المحيطة بجبل طارق.

وتفيد بيانات ريفنيتيف أيكون لتتبع مسارات السفن أنه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل. وإذا تأكد أنها كانت تحاول تسليم هذه الشحنة إلى سوريا فقد يمثل هذا انتهاكا أيضا للعقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.