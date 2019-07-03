عدد حفارات النفط بأمريكا ينخفض لأول مرة في 3 أسابيع

خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، مع مضي شركات الحفر في خطط رامية لخفض الإنفاق هذا العام.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الأربعاء، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر خفضت عدد منصات الحفر النفطية بمقدار خمسة حفارات في الأسبوع المنتهي في الثالث من يوليو تموز، ليصل إجمالي عددها إلى 788 حفارا.

وفي نفس الأسبوع من العام الماضي، كان هناك 863 حفارا نفطيا قيد التشغيل.

وتراجع عدد منصات الحفر، وهو مؤشر أولى للإنتاج مستقبلا، على مدى الأشهر السبعة الأخيرة مع قيام شركات الاستكشاف والانتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة في ظل تركيزها بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الانتاج.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج الخام في الولايات المتحدة إلى 12.32 مليون برميل يوميا في 2019، من المستوى القياسي السنوي البالغ 10.96 مليون برميل يوميا في 2018.

