وزير الطاقة: السعودية تعمل صوب إدراج "أرامكو" في 2020-2021

قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم، إن السعودية تعمل صوب إدراج "أرامكو" في 2020-2021، مع تحرك شركة النفط الوطنية العملاقة باتجاه إتمام دمج الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

نقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مصادر مطلعة أن السعودية استأنفت الاستعدادات المرتبطة بإجراء الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو".

ووفقا لـ"رويترز"، كشفت المصادر أن "أرامكو" وهي أكثر شركة ربحية في العالم، عقدت أخيرا مباحثات مع مجموعة مختارة من البنوك الاستثمارية لبحث أدوارها المحتملة في عملية الطرح.

وقالت المصادر إن العمل المفصل المرتبط بالطرح الأولي قد تزداد سرعته في وقت لاحق من العام الجاري أو مطلع العام القادم.

وفي تعليق الفالح على اجتماع "أوبك+" أكد أنه كان إيجابيا للغاية، وعقب مباحثات ناجحة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان.

وأشار الفالح، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الوزاري السادس لدول "أوبك" وخارجها، إلى أن جهود المنتجين تركز على خفض المخزونات النفطية وإعادتها إلى المتوسط في خمس سنوات، وأيضا رفع مستوى المطابقة لكل المنتجين تجاه اتفاق خفض الإنتاج، الذي يقضي بخفض 1.2 مليون برميل يوميا من المعروض العالمي.

ونوه الفالح إلى رصد اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج، التي ترأستها السعودية وروسيا، ارتفاع مستوى المطابقة على نحو جيد ومرض، وبما يعزز جهود التعاون بين المنتجين ويضيف مزيدا من الفاعلية والزخم لإعلان التعاون.

وأوضح وزير الطاقة أن قرار مد تخفيضات الإنتاج سيساعد السوق على استعادة التوازن، وعدم بناء مزيد من فائض المخزونات بما يمهد لاستقرار كامل في السوق خلال العام المقبل 2020.

ولفت إلى أن تقلبات السوق سمة طبيعية، ولن تتوقف، وعلينا أن نكون أكثر مرونة وأكثر قدرة على التعامل مع تحديات السوق وهو ما تحققه بنجاح "أوبك+"، مشيرا إلى توافر الآلية الجيدة للتدخل لإصلاح نقاط الضعف في السوق بفضل العمل الدؤوب للجان الوزارية والفنية، التي تتابع وتقيم تطورات السوق.

وشارك في الجلسة الافتتاحية مانويل فرنانديز وزير البترول الفنزويلي ورئيس مؤتمر "أوبك" وإلكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي ومحمد باركيندو الأمين العام للمنظمة.