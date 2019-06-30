السوق السعودية تضيف 81 مليارا إلى قيمتها السوقية في يونيو

أنهت الأسهم السعودية شهر حزيران (يونيو) على ارتفاع بنحو 3.6 في المائة، لتغلق عند 8821 نقطة رابحة 305 نقاط، وزادت قيمتها السوقية بنحو 81 مليار ريال لتصل إلى 2.08 تريليون ريال، وكانت أعلى نقطة خلال الشهر عند 9084 نقطة بمكاسب 6.7 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8495 نقطة خاسرة 0.2 في المائة. وتراجعت السيولة 32 في المائة بنحو 35 مليار ريال لتصل إلى 75 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 24 في المائة بنحو 836 مليون سهم لتصل إلى 2.7 مليار سهم متداول، أما الصفقات فقد تراجعت 25 في المائة بنحو 621 ألف صفقة لتصل إلى 1.8 مليون صفقة. وبذلك تنهي السوق الشهر الأخير من النصف الأول، التي حققت فيه ارتفاعا بنحو 13 في المائة بمكاسب 995 نقطة منذ بداية العام لتزيد قيمتها السوقية بنحو 222 مليار ريال لتصل إلى 2.08 تريليون ريال. وبالمقارنة بالنصف الأول من العام السابق فقد ارتفعت السوق 6 في المائة بنحو 507 نقاط، وبلغت السيولة خلال الفترة 439 مليار ريال متراجعة 7 في المائة بنحو 34 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 22 في المائة بنحو 4.6 مليار سهم لتصل إلى 17 مليار سهم، أما الصفقات فقد ارتفعت 7 في المائة بنحو 821 ألف صفقة لتصل إلى 13 مليون صفقة.

وفي القطاعات تراجعت ستة مقابل ارتفاع البقية، وكان "الاتصالات" الأعلى ارتفاعا خلال النصف الأول بنحو 21.48 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 20.89 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 20.75 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 9.7 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 6.3 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 5.4 في المائة.

أما الأسهم، فتصدر المرتفعة "زين السعودية" بنسبة 53 في المائة ليغلق عند 12.50 ريال، يليه "أسمنت السعودية" بنسبة 47 في المائة، ليغلق عند 70.10 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الشرقية" بنسبة 47 في المائة، ليغلق عند 30.20 ريال. وتصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 45 في المائة، ليغلق عند 11.40 ريال، يليه "مجموعة السريع" بنسبة 33 في المائة، ليغلق عند 10.02 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 33 في المائة، ليغلق عند 12.30 ريال.