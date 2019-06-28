السعودية وروسيا تبحثان التعاون بشأن اتفاق خفض الإنتاج

قالت وزارة الطاقة الروسية أمس إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بحث مع نظيره السعودي خالد الفالح التعاون في اتفاق عالمي بين "أوبك" ومنتجين مستقلين لخفض إمدادات النفط.

وبحسب "رويترز"، لم تفصح الوزارة عن تفاصيل إضافية تخص المناقشات بشأن الاتفاق بين مجموعة الدول المنتجة للنفط المعروفة باسم "أوبك+".

وغرد الفالح على حسابه في "تويتر" قائلا، "على هامش قمة العشرين في أوساكا عقدت اجتماعا مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ناقشنا خلاله أوضاع الأسواق البترولية الدولية، والخيارات المختلفة تجاه تمديد اتفاق "أوبك+"، وكذلك التعاون في مجالي النفط والغاز، وتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين بلدينا".

ويأمل وزير الطاقة الروسي في أن يوفر اجتماع دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية وضوحا لـ"أوبك" ومنتجي النفط المستقلين في الوقت الذي يدرسون فيه تمديد اتفاق لخفض الإمدادات بعد حزيران (يونيو).

ومن المتوقع أن يبحث الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني الحرب التجارية الجارية بينهما في قمة مجموعة العشرين، وستؤثر نتيجة النزاع في النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

وقال نوفاك، "السوق حاليا في مرحلة مهمة للغاية. من ناحية، يبدو أنها متوازنة من حيث العرض والطلب، لكن من الناحية الأخرى، هناك كثير من الضبابية".

وتابع، "نأمل في أن يكون هناك مزيد من الوضوح بعد قمة مجموعة العشرين في أوساكا" مضيفا أنه يتوقع أن يتخذ منتجو النفط قرارا متوازنا بشأن الإمدادات.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" التي تقودها السعودية وروسيا، في فيينا الإثنين المقبل لبحث تجديد أو تعديل اتفاق بشأن الإنتاج.

وينتهي أجل الاتفاق، الساري منذ أول كانون الثاني (يناير)، بعد 30 حزيران (يونيو).

وقال نوفاك إن روسيا والسعودية ما زالتا تبحثان اتفاق النفط، مضيفا "نتوقع أن تتخذ دول "أوبك+" قرارات متوازنة ما سيساعد على أن تظل السوق في حالة توازن".

وفي اجتماع لدول بريكس، وهي مجموعة تضم "البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا"، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثات بشأن خطوات لتحقيق "توافق في أسواق الطاقة العالمية وتقليص تقلب أسعار الطاقة".

والصين والهند من بين أكبر مستهلكي النفط في العالم، بينما تورد روسيا، ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بعد السعودية، الخام إلى البلدين.

ونقلت وكالة الإعلام الروسي عن نوفاك قوله إن روسيا تخفض إنتاجها النفطي في حزيران (يونيو) أكثر قليلا من المقرر في الاتفاق المبرم بين "أوبك" ومصدري الخام غير الأعضاء في المنظمة.

وأشار نوفاك إلى أن خفض إنتاج النفط الروسي يبلغ 228 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي، بما يتماشى مع الاتفاق، لكن الإنتاج كان أقل من المستوى المطلوب في أوائل الشهر.