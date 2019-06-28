ترجيحات بكبح «أوبك+» للإمدادات مع تعثر الطلب .. أمريكا تغمر السوق بالخام

أظهر استطلاع شهري نشرت نتائجه أمس أن أسعار النفط قد تتعثر، إذ إن تباطؤ الاقتصاد العالمي يضغط على الطلب وتغمر الولايات المتحدة السوق بالخام، على الرغم من توقعات بأن تمدد "أوبك" وحلفاؤها اتفاقهم لخفض الإنتاج الأسبوع الحالي.

وبحسب "رويترز"، يتوقع المسح الذي شمل 42 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 67.59 دولار للبرميل في 2019 في مراجعة بالخفض من تقديرات عند 68.84 دولار للبرميل في أيار (مايو)، بما يزيد قليلا عن متوسط سعر خام القياس العالمي منذ بداية العام الجاري البالغ 66.17 دولار للبرميل.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى "إيه.إن.زد" إن "سوق النفط تركز أكثر حاليا على جانب الطلب في ظل تنامي توترات التجارة".

وأضاف هاينز أن القرار الذي ستتخذه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون بشأن تمديد قيود الإنتاج "سيحدد مسألة المعروض" في النصف الثاني من 2019 وخلال 2020.

ويتوقع محللون نمو الطلب العالمي بما يراوح بين 0.9 و1.3 مليون برميل يوميا في 2019، مقابل توقعات بين 1.2 و1.4 مليون برميل يوميا في أيار (مايو).

وخفضت "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية أيضا توقعاتهما لنمو الطلب إلى 1.14 مليون برميل يوميا و1.2 مليون برميل يوميا على الترتيب.

ويرى محللون أن زيادة إنتاج الولايات المتحدة أيضا قد يبقي الأسعار تحت ضغط، وأوضح أدريا مورون سالميرون الخبير الاقتصادي لدى كايكسا "بنك ريسيرش"، أنه "في الأجل المتوسط إلى الطويل، نعتقد أن نمو الإمدادات الأمريكية سيكبح أسعار النفط ويصبح من المرجح على نحو أقل أن نرى الأسعار فوق 70 دولارا للبرميل في غياب حدوث صدمات للمعروض".

ومن المتوقع أن يبلغ سعر الخام الخفيف الأمريكي 59.30 دولار للبرميل في المتوسط هذا العام، مقارنة بـ60.62 دولار في توقعات أيار (مايو) ، والمتوسط البالغ 57.45 دولار منذ بداية العام.

ويتوقع "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" أن مزيدا من التدهور في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين قد يتسبب في مجموعة من الأحداث التي قد تؤدي في النهاية إلى انخفاض سعر النفط بأكثر من 50 في المائة.

وقال فرانيسيكو بلانش رئيس السلع العالمية في المصرف الأمريكي في تصريحات لوكالة "بلومبيرج"، إن الرئيس دونالد ترمب يمكن أن يقرر رفع التعريفات الجمركية على الواردات الصينية المتبقية بقيمة 300 مليار دولار، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الصيني في اجتماعات قمة الـ20.

وتابع بلانش، "قد يتسبب ذلك في دفع السلطات الصينية لجعل اليوان أضعف وجعل النفط المقوم بالدولار أغلى لدى أكبر مستورد للخام في العالم، وتوقف نمو الطلب العالمي".

وأضاف بلانش، بكين يمكن أيضا أن تتجاهل العقوبات الأمريكية ضد إيران وتستأنف واردات الخام من هناك.. يمكن أن تحصل على مليوني برميل نفط إضافي من إيران ومع هبوط الطلب على الخام من جانب آخر أين تعتقد أن الأسعار يمكنها أن تتجه؟".

ويتوقع "بنك أوف أمريكا" في الوقت الحالي أن يبلغ سعر خامي "برنت" و"نايمكس" مستوى 63 و56 دولارا للبرميل على الترتيب في النصف الثاني من العام الجاري.