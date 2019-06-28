انتاج النفط الأمريكي يرتفع 246 ألف برميل يوميا في أبريل ليصل إلى 12.16 مليون برميل يوميا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري اليوم الجمعة إن انتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع 246 ألف برميل يوميا في أبريل نيسان ليصل إلى 12.16 مليون برميل يوميا.

وعدًلت إدارة معلومات الطاقة أيضا تقديراتها لانتاج الخام لشهر مارس آذار بالرفع بمقدار 11 ألف برميل يوميا إلى 11.92 مليون برميل يوميا.