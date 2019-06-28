تعثر الطلب سيضغط على مكاسب أسعار النفط مع توقعات بكبح "أوبك+" للإمدادات

أظهر استطلاع شهري تجريه رويترز اليوم أن أسعار النفط قد تتعثر إذ أن تباطؤ الاقتصاد العالمي يضغط على الطلب وتغمر الولايات المتحدة السوق بالخام، على الرغم من توقعات بأن تمدد أوبك وحلفاؤها اتفاقهم لخفض الإنتاج الأسبوع القادم.

ووفقا لـ "رويترز" يتوقع المسح الذي شمل 42 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 67.59 دولار للبرميل في 2019 في مراجعة بالخفض من تقديرات عند 68.84 دولار للبرميل في مايو أيار، بما يزيد قليلا عن متوسط سعر خام القياس العالمي منذ بداية العام الجاري البالغ 66.17 دولار للبرميل.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد ”حاليا، سوق النفط تركز أكثر على جانب الطلب من المسألة في ظل تنامي توترات التجارة“.

وأضاف هاينز أن القرار الذي ستتخذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بشأن تمديد قيود الإنتاج ”سيحدد مسألة المعروض“ في النصف الثاني من 2019 وخلال 2020.

ويتوقع محللون نمو الطلب العالمي بما يتراوح بين 0.9 و1.3 مليون برميل يوميا في 2019، مقابل توقعات بين 1.2 و1.4 مليون برميل يوميا في مايو.

وخفضت أوبك ووكالة الطاقة الدولية أيضا توقعاتهما لنمو الطلب إلى 1.14 مليون برميل يوميا و1.2 مليون برميل يوميا على الترتيب.

ويقول محللون إن زيادة إنتاج الولايات المتحدة أيضا قد يُبقي الأسعار تحت ضغط.

وقال أدريا مورون سالميرون الخبير الاقتصادي لدى كايكسا بنك ريسيرش ”في الأجل المتوسط إلى الطويل، نعتقد أن نمو الإمدادات الأمريكية سيكبح أسعار النفط ويصبح من المرجح على نحو أقل أن نري الأسعار فوق 70 دولارا للبرميل في غياب حدوث صدمات للمعروض“.