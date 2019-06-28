الفالح ونوفاك يبحثان التعاون بين السعودية وروسيا بشأن اتفاق "أوبك+"

قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك بحث مع نظيره السعودي خالد الفالح التعاون في اتفاق عالمي بين أوبك ومنتجين مستقلين لخفض إمدادات النفط. ولم تفصح الوزارة عن تفاصيل إضافية تخض المناقشات بشأن الاتفاق بين مجموعة الدول المنتجة للنفط المعروفة باسم "أوبك+".