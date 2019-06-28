ارتفاع واردات اليابان النفطية في مايو 2.1% على أساس سنوي

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم إن واردات البلاد من النفط الخام ارتفعت 2.1 بالمئة في مايو مقارنة مع نفس الفترة قبل عام إلى 3.04 مليون برميل يوميا.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات انخفاض مبيعات المنتجات النفطية محليا في اليابان 5.2 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار إلى 2.47 مليون برميل يوميا.

وتراجعت مبيعات البنزين 5.5 بالمئة إلى 812 ألفا و543 برميلا يوميا، وهبطت مبيعات الكيروسين 18.6 بالمئة إلى 90 ألفا و830 برميلا يوميا وفقا للبيانات.

كما تُظهر البيانات أن اليابان أوقفت بالكامل استيراد النفط الإيراني، مع انتهاء إعفاءات من العقوبات الأمريكية على طهران في بداية الشهر الماضي.