بوتين: اتفاق خفض انتاج النفط ساعد في استقرار الأسواق العالمية

نقل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله في مقابلة صحفية اليوم إن اتفاقا بين منظمة أوبك ومنتجين آخرين للنفط لخفض انتاج الخام لعب دورا إيجابيا في استقرار أسواق النفط.

وفي المقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، لم يشأ بوتين أن يقدم إجابة مباشرة عندما سئل عما إذا كانت روسيا ستؤيد تمديد الاتفاق عندما ينقضي أجله في نهاية الشهر الحالي.

لكنه قال إن استقرار أسواق النفط يصب في مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.