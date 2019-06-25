رئيس "أرامكو": قادرون على تلبية الطلب النفطي العالمي .. لدينا مرونة وطاقة فائضة

قال المهندس أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، اليوم، إن بمقدور الشركة تلبية طلب عملائها على النفط باستخدام طاقتها الفائضة رغم التطورات الجارية في الشرق الأوسط.

وأثارت هجمات على ناقلات نفط في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) بالقرب من مضيق هرمز عند مدخل الخليج العربي، مخاوف بشأن سلامة السفن التي تستخدم المسار الملاحي الاستراتيجي.

وخلال مقابلة مع "رويترز" في سيئول، ذكر الناصر أن "ما يحدث مثار قلق بالتأكيد.. في الوقت ذاته مررنا بعدد من الأزمات في السابق.. لبينا على الدوام التزاماتنا تجاه العملاء ولدينا المرونة.. وطاقة فائضة إضافية متاحة".

وأشار الناصر، الموجود في العاصمة الكورية الجنوبية، إلى أن أرامكو لا تملك خطة لزيادة الحد الأقصى لطاقتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا، بالنظر إلى أن إنتاجها الحالي يقل كثيرا عن ذلك المستوى.

وتابع، "إذا نظرت إلى إنتاجنا فإنه يحوم حول عشرة ملايين برميل يوميا، لذا لدينا طاقة فائضة إضافية".

وتتطلع شركة النفط السعودية، التي تطور مصادر غاز محلية خاصة، إلى أصول غاز في الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وإفريقيا.

وقال الناصر إن "أرامكو" تجري محادثات لشراء حصة في مشروع الغاز الطبيعي المسال - 2 في القطب الشمالي لشركة نوفاتك الروسية.

وأضاف أن الشركة تجري مناقشات بشأن شراء حصة في "ريلاينس إندستريز" الهندية وتجري محادثات مع شركات آسيوية أخرى بشأن فرص استثمار.

وأوضح، "سنواصل البحث عن فرص في أسواق وشركات مختلفة، لكن هذه الأمور تستغرق وقتا"، مشيرا إلى أن "أرامكو"، وهي أكبر مورد للنفط إلى كوريا الجنوبية، تسعى إلى زيادة إمدادات الخام لسيئول، حيث تتمتع بشراكات واستثمارات مع شركات تكرير كورية جنوبية.

وتمد "أرامكو"، كوريا الجنوبية، خامس أكبر مستورد للخام في العالم، بما يراوح بين 800 و900 ألف برميل يوميا.

وأفادت مصادر مطلعة أن "أرامكو" ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية بشأن تخزين الخام.

وأضافت المصادر أن "أرامكو" تعتزم إبرام اتفاق مدته 20 عاما مع "هيونداي أويل بنك" الكورية الجنوبية لتكرير النفط لتوريد 150 ألف برميل يوميا من الخام السعودي سنويا، بينما تخطط الذراع التجارية لـ"أرامكو" لتوقيع اتفاق بيع منتجات مكررة مع الشركة الكورية.

وكانت "أرامكو"، أكبر مساهم في "إس - أويل"، ثالث أكبر شركة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية، ذكرت في نيسان (أبريل) أنها اشترت 17 في المائة في "هيونداي أويل بنك".