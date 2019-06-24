وزير الطاقة الروسي: اتفاق النفط العالمي ساهم في استقرار الأسواق

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين إن اتفاق منتجي الخام في العالم على كبح الإنتاج أدى إلى تحقق الاستقرار في أسواق النفط وجعل استثمارات القطاع جذابة.

وذكر نوفاك خلال منتدى للطاقة في مدينة سان بطرسبرج الروسية أن التنافس يحتدم في أسواق الطاقة العالمية.