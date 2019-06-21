ارتفعت عقود النفط 1 في المئة اليوم الجمعة وسجل الخام الأمريكي مكاسب بحوالي 10 بالمئة على مدار الأسبوع في حين صعد خام القياس العالمي مزيج برنت 5 في المئة، بفعل مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تشن هجوما عسكريا على إيران وتعطل تدفقات الخام من منطقة الشرق الأوسط التي تضخ أكثر من 20 بالمئة من انتاج النفط العالمي.
ومن ناحية أخرى، قفزت عقود البنزين الأمريكي حوالي 4 بالمئة في أعقاب حريق ضخم في مصفاة انريجي سوليوشنز في فيلادلفيا، أكبر مصفاة نفطية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وقال محللون إن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران هو العامل الرئيسي وراء صعود أسعار النفط.
وأضافوا أن السوق تلقى أيضا دعما من الاجتماع المرتقب لمنظمة أوبك وحلفائها في مطلع يوليو لإعادة تقييم المستويات المستهدفة للانتاج بالإضافة إلى انحسار محتمل للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأعطى تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية دعما أيضا لأسعار النفط.
وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 75 سنتا، أو 1.16%، لتبلغ عند التسوية 65.20 دولار للبرميل.
وصعدت عقود الخام الأمريكي 36 سنتا، أو 0.63%، لتسجل عند التسوية 57.43 دولار للبرميل.
وينهي برنت الأسبوع على مكاسب بحوالي 5 بالمئة، هى أول زيادة أسبوعية له في خمسة أسابيع بينما سجل الخام الأمريكي مكاسب بحوالي 10 بالمئة في أكبر زيادة أسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ ديسمبر 2016.
وفي جلسة الخميس، قفز خام القياس الأمريكي 5.4 بالمئة في حين صعد برنت 4.3 بالمئة بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية مسًيرة زعمت الولايات المتحدة أنها كانت في المجال الجوي الدولي وقالت إيران إنها كانت تحلق فوق أراضيها.
- النفط الأمريكي يقفز 10 % في أسبوع
- فرنسية وصيني وجورجي يتنافسون.. غدا على رئاسة منظمة الأغذية والزراعة
- بروكسل تحذر لندن: اتفاق "بريكست" غير قابل للتفاوض
- اليابان تفشل صفقة اندماج "رينو" و"فيات" لحماية "نيسان"
- الأسواق تتفاعل مع تعهدات سعودية بضمان الإمدادات النفطية .. وبرنت يرتفع 6 % في أسبوع
- "منظمة التجارة" تسارع الزمن لإنهاء إعانات بالمليارات في قطاع الأسماك
- "البلديات": خطة لتحويل جميع إنارات شوارع مدن السعودية إلى الطاقة الشمسية
الطاقة- النفط
- "أرامكو" تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الثاني من عام 2019م
- التحالف: الدفاع الجوي يعترض ويسقط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثي باتجاه جازان
- سكني: بدء تعديل حاسبة الدعم لمن يزيد دخلهم عن 14 ألف ريال الشهر الجاري
- «أرامكو» لـ"الاقتصادية": الانتهاء من الاعتمادات الدولية يستغرق 6 – 9 أشهر
- 6 حيل بسيطة مدتها 60 ثانية تخفف من آلام الظهر
- ارتفاعات قوية للنفط.. «برنت» يصعد 26 % والخام الأمريكي 31 % في الربع الأول
- العراق يلغي قرار نقل ملكية 9 شركات نفط حكومية
- تمهيدا للخصخصة.. «الصحة» ترصد احتياجات المدن الطبية اقتصاديا وتستعين بخبراء أمريكيين
- "أرامكو" تطلق أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في السعودية
- وزير الطاقة الروسي: روسيا ستخفض إنتاجها النفطي إلى المستوى المطلوب خلال الشهر الحالي
أضف تعليق