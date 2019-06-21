شركات تكرير يابانية تدرس إجراءات للتعامل مع اضطرابات إمدادات النفط

قال رئيس اتحاد البترول الياباني اليوم الجمعة إن شركات تكرير النفط اليابانية تدرس تدابير للتعامل مع اضطراب محتمل في إمدادات الخام من الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وقال تاكاشي تسوكيوكا رئيس اتحاد البترول الياباني خلال مؤتمر صحفي بعد أن أسقطت إيران طائرة مسيرة عسكرية أمريكية أمس الخميس "شركات التكرير تقوم بعمليات محاكاة مختلفة في حالة الطوارئ بالشرق الأوسط".

وتعرضت ناقلتان، إحداهما تشغلها شركة شحن يابانية، لهجوم الأسبوع الماضي في الخليج. وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجمات، مما أثار مخاوف بشان وقوع مواجهة ودفع أسعار النفط للارتفاع على الرغم من أن طهران تنفي ضلوعها في الأمر.