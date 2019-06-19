شركة أناداركو الأميركية تستثمر 25 مليار دولار في مشروع غاز في الموزمبيق

أعلنت حكومة موزمبيق الثلاثاء إن شركة الطاقة الأميركية أناداركو تعتزم استثمار 25 مليار دولار (22 مليار يورو) في تطوير حقول غاز قبالة الساحل الشمالي للبلاد، مشيدة ب"أكبر استثمار أجنبي" في تاريخ البلاد.

وتأمل موزمبيق تحقيق نهضة اقتصادية بعد اكتشاف احتياطات هائلة من الغاز بداية العقد قبالة سواحل إقليم كابو ديلغادو الشمالية.

وقالت وزارة الطاقة في موزمبيق في بيان إن مشروع الغاز الطبيعي المسال "دولفين تونا" يعد باستثمار بقيمة 25 مليار دولار.

وقال الرئيس الموزمبيقي فيليبي نيوسي في حفل أقيم بحضور مدراء تنفيذيين من أناداركو "هذا أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ بلادنا".

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج السنوي في العام 2024 بإنتاج يقدّر بنحو 12 مليون طن.

وقال آل ووكر رئيس شركة آناداركو إن مشروع دولفين تونا من المتوقع أن "يضاعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".

واضاف أن الشركة "فخورة" بهذا الاستثمار، لافتا الى انه سيخلق 5 آلاف وظيفة مباشرة و45 ألفا أخرى غير مباشرة.

ويقدر احتياطي الغاز في البلاد بنحو 5,000 مليار متر مكعب ستجعل من موزمبيق مصدّرا رئيسيا للغاز المسال.

وقال نيوسي خلال حفل أناداركو الاثنين "مع هذا المشروع، سيصبح أطفال الفلاحين أطباء وأطفال عمال المناجم محامين".

وتتوقع مؤسسة الاستشارات وود ماكنزي أن تصل ايرادات موزمبيق "مع بداية 2030 من الغاز الطبيعي المسال وحده إلى 3 مليارات دولار سنويا، ستضاعف بمفردها عائدات الدولة وفق حسابات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

ومشروع أناداركو مستمر على الرغم من هجمات متمردين أعاقت عمليات الشركة الأميركية.

وتعرضت قوافل تقل متعاقدين مع اناداركو لهجمات مرتين على الأقل، على الرغم من أن الشركة أبلغت فرانس برس في السابق أنها لا تعتقد أنها مستهدفة بشكل متعمد.

وسبق أن ذكرت أناداركو أن احتياطات موزامبيق من الغاز الطبيعي، التي اكتشفت الشركة الأميركية 75 تريليون قدم مكعب منها حتى الآن، هي "من بين الأفضل والأكبر في العالم".