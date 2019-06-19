ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الأمريكية

أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط التعاملات الأمريكية اليوم الثلاثاء، على ارتفاع ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أسبوع، في ظل تفاؤل محدود بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية تصريح الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" عن محادثة هاتفية "جيدة جدا" مع نظيره الصيني "شي جينبينج".

وأضاف "ترمب" أنه سيعقد "اجتماعا مطولا" مع "شي" على هامش قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى في اليابان في وقت لاحق من الشهر الحالي.

في الوقت نفسه تترقب الأسواق العالمية الاجتماع المنتظر لدول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من خارج المنظمة والمنتظر عقده في تموز/يوليو المقبل لبحث مصير قرار خفض الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا والذي ينتهي العمل به بنهاية الشهر الحالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 97ر1 دولار أي بنسبة 8ر3% إلى 90ر53 دولار للبرميل تسليم تموز/يوليو المقبل. كان سعر الخام قد تراجع في وقت سابق من تعاملات اليوم بمقدار 50ر51 دولار للبرميل، في ظل المخاوف من ضعف الطلب على الطاقة.