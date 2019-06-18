روسيا منفتحة على مواعيد جديدة لاجتماع أوبك+

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الثلاثاء إن موسكو منفتحة على مواعيد جديدة لاجتماع دول أوبك+ بما في ذلك 12 يوليو .

كما نقلت عنه قوله إنه لم يناقش بعد مع نظيره السعودي تغيير موعد الاجتماع.

وتقرر في الأصل عقد اجتماع أوبك+ في 26 يونيو ، لكن نوفاك تحدث من قبل عن تأجيله إلى أوائل يوليو .