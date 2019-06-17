225 ألف عقار سجلتها كتابات العدل في 9 أشهر

بلغ عدد العقارات التي سجلتها كتابات العدل في السعودية منذ بداية العام الهجري الجاري 225454 عقارا.

واستحوذت العقارات السكنية على نحو 89 في المائة من إجمالي العقارات المسجلة، وذلك بتسجيل 200829 عقارا، مقابل 24625 عقارا تجاريا.

وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر في وزارة العدل، إنه تم تسجيل 202426 قطعة أرض، حيث حظيت الأراضي السكنية على النسبة الأكبر بـ89 في المائة بوجود 180475 أرضا سكنية مسجلة، مقابل 21951 أرضا تجارية.

وبلغ عدد الشقق السكنية المسجلة 13599 شقة سكنية، مقابل 380 شقة سجلت لأغراض تجارية. ويقدر عدد البيوت والفلل المسجلة نحو 2489 بيتا وفلة.

وتصدرت كتابات العدل في منطقة الرياض العدد الأعلى في عدد العقارات المسجلة بنسبة 37.7 في المائة، بوجود 75173 عقارا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ30732 عقارا، ثم المنطقة الشرقية بـ28899 عقارا.

وسجلت كتابات العدل في منطقة القصيم 16284 عقارا، تليها منطقة عسير بـ10544 عقارا، ثم منطقة المدينة المنورة بتسجيل 10038 عقارا، فمنطقة حائل بـ7740 عقارا مسجلا.

فيما بلغ عدد العقارات التي سجلت في منطقة الحدود الشمالية 5766، تليها منطقة الجوف بـ4539، ثم منطقة جازان بـ3795 عقارا، فمنطقة تبوك بـ3295 عقارا، ومنطقة نجران بـ2841 عقارا.

وجاءت منطقة الباحة كأقل المناطق في تسجيل العقارات السكنية بـ1183 صكا عقاريا منذ بداية العام الهجري الجاري.

وكانت وزارة العدل أطلقت أخيرا خدمة التحقق من الصك العقاري إلكترونيا، لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق.

وتهدف الخدمة إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفاعلية الصك قبل الحضور لكتابة العدل.