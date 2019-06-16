ارتفاع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي

ارتفع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 12.9 % ليصل إلى 14.4 مليار متر مكعب خلال شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديد "شينخوا" أن بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت اليوم الأحد أظهرت ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر نيسان/أبريل الماضي.

وأوضحت البيانات أن إنتاج الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 9.8 % خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري ليصل إلى 5. 72 مليار متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 2 % خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتبلغ 56ر7 مليون طن.

وأظهرت البيانات أن الصين استوردت 43ر39 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال الفترة من كانون ثان/يناير حتى آيار/مايو الماضيين، بارتفاع بنسبة 4ر13 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.