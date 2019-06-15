الفالح: نأمل بتوازن السوق النفطية قبل العام المقبل

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم السبت إنه يأمل بأن يتمكن منتجو النفط من تحقيق التوازن في السوق النفطية قبل العام المقبل.

وقال للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين بمدينة كارويزاوا اليابانية عندما سئل عن الوضع الحالي لسوق النفط "نأمل بأن نحقق توازن السوق قبل العام المقبل. إننا نعمل على ذلك".

