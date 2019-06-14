الوكالة الدولية للطاقة: الهيدروجين وقود المستقبل

ذكرت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن الهيدروجين ربما يصبح في نهاية المطاف هو وقود المستقبل بالفعل، بعد أن ظل طوال أكثر من خمسين عاما محل حديث المتهمين في هذا المجال.

وقالت الوكالة في تقرير اليوم الجمعة إن حكومات، وشركات صناعة السيارات وأخرى عملاقة متخصصة في مجال النفط والغاز تعمل في إطار تحالف متنام للبحث عن دور أكبر للهيدروجين كمصدر للوقود، في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى الحد من الانبعاثات الكربونية مع توفير مصدر ثابت للكهرباء لمواجهة الزيادة السكانية وتشغيل العمليات الصناعية المركبة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن تقرير وكالة الطاقة الدولية يؤكد على التحديات التي تواجه فرص الاستفادة من الهيدروجين كمصدر للطاقة، مثل التلوث وارتفاع التكلفة، علاوة على أن غاز الهيدروجين نفسه متطاير وسريع الاشتعال.

وأوصت الوكالة بضرورة وضع سياسات من أجل دعم الاستثمارات الجديدة اللازمة لخفض النفقات ودعم هذه الصناعة.

وأضافت الوكالة في تقريرها الذي يحمل عنوان "تقرير مستقبل الهيدروجين" أن "الهيدروجين لم يحظ من قبل بمثل هذا الاهتمام الدولي من مختلف القطاعات، حتى في ظل التقدم الذي تحقق مؤخرا في مجال تقنيات الطاقة ذات معدل الكربون الأقل مثل البطاريات ومصادر الطاقة المتجددة".

وأشار التقرير إلى أن "مستويات الاهتمام الحالية فتحت نافذة فرصة حقيقية من أجل عمل السياسة والقطاع الخاص".