ارتفاع مفاجئ لمخزونات الخام الأمريكية في أسبوع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي، وكذلك مخزونات البنزين بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 2.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين لانخفاض قدره 481 ألف برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما نمت 2.096 مليون برميل.

وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 126 ألف برميل يوميا، حسبما أظهرته الأرقام. وارتفع معدل تشغيل المصافي 1.4 نقطة مئوية.

وصعدت مخزونات البنزين 764 ألف برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تزيد 743 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مليون برميل، في مقابل توقعات لزيادة قدرها 1.1 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 4.49 مليون برميل يوميا.

