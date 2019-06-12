النفط يهبط أكثر من 2% بفعل زيادة في المخزونات الأمريكية

هبطت أسعار النفط أكثر من 2% أثناء التعاملات اليوم الأربعاء مع تعرضها لضغوط من زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية ومخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط.

وتراجعت عقود خام برنت 1.36 دولار، أو 2.2%، إلى 60.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود الخام الأمريكي 1.39 دولار، أو 2.6%، إلى 51.88 دولار للبرميل.

وزادت عقود النفط خسائرها بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 2.2 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 481 ألف برميل.

وسجلت مخزونات البنزين الأمريكية أيضا زيادة أكبر من المتوقع.