استقرار أسعار النفط في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط استقرارا في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تأرجحها بين الارتفاع والانخفاض، حيث جاءت تحركات المتعاملين حذرة قبل صدور بيانات المخزون الأمريكي.

كما أدى استمرار الغموض بشأن الخطوة المقبلة لدول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من خارج المنظمة بشأن خفض الإنتاج إلى استمرار التعاملات الحذرة.

كانت أسعار النفط قد استهلت تعاملات اليوم على ارتفاع، على أمل في استمرار قرار "أوبك" وحلفائها خفض إنتاجها بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا. في الوقت نفسه يفضل المتعاملون انتظار اتضاح الرؤية خلال اجتماع "أوبك" المقرر يوم 25 حزيران/يونيو الحالي.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي في تعاملات اليوم 27ر53 دولار للبرميل تسليم تموز/يوليو المقبل، مقابل 26ر53 دولار أمس.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات أمريكية نشرت اليوم ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي خلال أيار/مايو الماضي إلى 4ر12 مليون برميل يوميا، في حين تشير التوقعات إلى احتمال وصول إنتاج النفط الأمريكي خلال العام الحالي إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميا، على أن يصل إلى 14 مليون برميل في العام المقبل.

