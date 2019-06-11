إنتاج النفط الأمريكي سينمو دون التوقع السابق في 2019

أفاد تقرير شهري من وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيزيد 1.36 مليون برميل يوميا إلى 12.32 مليون برميل يوميا في 2019، وهو ما يقل 140 ألف برميل يوميا عن التوقع السابق.

وفي 2020، من المتوقع أن يزيد الإنتاج الأمريكي 94 ألف برميل يوميا، أي ما يزيد ألف برميل يوميا على التوقع السابق، حسبما ذكر التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية.

