الجزائر تمدد اتفاقا لتزويد البرتغال بالغاز

قالت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك إنها وقعت اتفاقا مع جالب البرتغالية اليوم الثلاثاء لتمديد عقد لتزويد البرتغال بالغاز الطبيعي لعشر سنوات.

بموجب الاتفاق، تشحن الجزائر 2.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى البرتغال، حسبما ذكر بيان للشركة. ويعود عقد الإمدادات الحالية إلى 1994.

وقالت سوناطراك إن الاتفاق يقوي مركزها كمورد رئيسي إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.

وفي وقت سابق هذا العام، وقعت سوناطراك عقدا مماثلا مع إيني الإيطالية.

