تراجع صادرات الطاقة الجزائرية 7.7 % في 2018

قال البنك المركزي الجزائري اليوم الثلاثاء إن حجم صادرات البلاد من النفط والغاز تراجع 7.7 بالمئة في 2018 مقارنة مع العام السابق، مما يسلط الضوء على المصاعب التي يواجهها عضو أوبك لجذب الاستثمار الأجنبي من أجل تعزيز الإنتاج.

وصادرات الطاقة هي المصدر الرئيسي لدخل الجزائر، حيث تسهم بستين بالمئة من ميزانية الدولة وبنسبة 94 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وبلغ إجمالي صادرات النفط والغاز 99.9 مليون طن من المكافئ النفطي في 2018 انخفاضا من 108.23 مليون طن في 2017، حسبما ذكر البنك المركزي دون إعطاء تفاصيل.

تعزو الجزائر، وهي مصدر غاز رئيسي إلى أوروبا، تراجع الصادرات على مدى الأعوام الأخيرة إلى انخفاض في الإنتاج وتنامي الاستهلاك المحلي.

