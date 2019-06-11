وزير التعليم يوجه بتمديد فترة التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات

وجه الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم بتمديد فترة التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات إلى تاريخ 20 شوال 1440 وفتح مزيد من البرامج التدريبية النوعية مثمنا الإقبال الكبير من المعلمين والمعلمات على برامج التدريب الصيفي وحرصهم على المساهمة في تطوير التعليم ورفع نواتج التعلم حيث تخطى عدد المسجلين في برامج التطوير المهني الصيفي 130 ألف معلم ومعلمة وبلغ عدد البرامج التدريبية 5904 برنامج.

من جانبه قدم ‏الدكتور محمد المقبل المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي شكره وتقديره لوزير التعليم على إتاحة الفرصة لشاغلي الوظائف التعليمية والتوجيه بتمديد فترة التسجيل وزيادة المقاعد والبرامج التدريبية كما قدم شكره وتقديره للدكتور عبد الرحمن العاصمي نائب الوزير لمتابعته ودعمه المستمر لبرامج التطوير المهني. وبين الدكتور محمد المقبل أن برامج التطوير المهني الصيفي لهذا العام قد أضيف لها برامج اللغة الصينية والطفولة المبكرة والبرامج التي تعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لدى أبنائنا الطلبة وهذا الاقبال من المعلمين والمعلمات نابع من حرصهم الذاتي على تطوير ممارساتهم المهنية والاستفادة من البرامج التي يقدمها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالمشاركة مع الجامعات ومركز المبادرات، وشركة تطوير لتقنيات التعليم وشركة تطوير للخدمات التعليمية، والمراكز الأهلية والشركات .