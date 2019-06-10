البورصة المصرية تربح 10.2 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها

ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 10.2 مليار جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 761.1 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.3 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي" إيجي اكس 30" بنسبة 1.71 %، ليبلغ مستوى 14148.88 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 0.59 %، ليبلغ مستوى 604.75 نقطة، وأضاف مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا، نحو 0.78 % ليبلغ مستوى 1544.583 نقطة.