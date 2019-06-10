الفالح: الرئيس الروسي سيزور السعودية في أكتوبر 2019

قال وزير الطاقة خالد الفالح اليوم إن من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية، في أكتوبر من العام الجاري. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الفالح، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، قال إن شركات سعودية تدرس المشاركة في مشروع ميثانول في شرق روسيا.

وقال الفالح أنه يتعين علينا مواصلة التعاون البناء بين أوبك والمستقلين ، وسنعمل على اتخاذ خطوات وقائية لتفادي حدوث انخفاض حاد للأسعار وأن السعودية ربما تسمح بواردات قمح روسية في يوليو .



وذكرت وكالة تاس للأنباء أن خالد الفالح قال إن روسيا هي مُصدر النفط الوحيد الباقي الذي لم يتخذ قرارا بعد بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق الإنتاج العالمي بين أوبك وحلفائها حتى نهاية العام.

كما قال الفالح من موسكو اليوم إنه ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك ربما يكون لديهما فرصة أخيرة لبحث الاتفاق هذا الشهر في اجتماع مجموعة العشرين في اليابان قبل أن تعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعا بشأن سياسة الإنتاج في فيينا.

و ذكرت وكالة تاس للأنباء أن الفالح قال إن شركة أرامكو السعودية عرضت الانضمام إلى شركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي، وإنه يأمل في أن توافق نوفاتك على عرض أرامكو.

