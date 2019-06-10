نائب وزير الطاقة الروسي: أوبك+ ستتخذ "قرارا موحدا" بشأن اتفاق الإنتاج

قال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين إن الدول المشاركة في اتفاق عالمي لتخفيضات إنتاج النفط ستتوصل إلى قرار موحد بشأن ما سوف يحدث بعد انتهاء الانفاق الحالي في نهاية يونيو .

وتابع سوروكين في مقابلة مع رويترز أن التعاون بين أعضاء الاتفاق الحالي الذي يضم أوبك وعدد من المنتجين المستقلين الكبار ، سوف يستمر في جميع الاحوال.

وذكر أن القرار بشان مستقبل الاتفاق سيُتخذ بناء على ما إذا كانت سوق النفط العالمية متوازنة، وأضاف أن الوضع في سوق النفط العالمية سيكون أكثر وضوحا بحلول موعد اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا المقرر في نهاية يونيو .