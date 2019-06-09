مشتريات تاريخية للأجانب في الأسهم السعودية بـ17.6 مليار ريال في شهر "مورجان ستانلي"

سجل المستثمرون الأجانب أضخم مشتريات صافية في تاريخهم على الإطلاق في سوق الأسهم السعودية بنحو 17.6 مليارات ريال خلال مايو الماضي، وذلك بعد مشتريات إجمالية بقيمة 51.2 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 33.6 مليار ريال.

جاء ذلك بالتزامن مع ترقية السوق لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) إعتبارا من 29 مايو والتغييرات التى تمت خلال فترة مزاد يوم 28 مايو من نفس الشهر.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فقد قفزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنهاية مايو الماضي إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 6.64 في المائة بقيمة سوقية 132.9 مليار ريال، فيما بلغت قيمة السوق تريليوني ريال في التاريخ ذاته.

وتزامنت مشتريات الأجانب مع إضافة 30 شركة من سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة لـ"مورجان ستانلي" MSCI كمرحلة أولى تمثل 50 في المائة من السوق، وذلك اعتبارا من 29 مايو حسب إغلاقات 28 من الشهر ذاته، على أن يبلغ وزن هذه الشركات الإجمالي 1.42 في المائة من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وتعد ترقية الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي هي الأهم على الإطلاق بين مؤشرات الأسواق الناشئة الأخرى، مثل فوتسي وستاندرد آند بورز.

كانت جلسة 28 أيار (مايو) الماضي قد شهدت قيمة تداولات تاريخية بلغت 28.7 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى منذ 13 أيلول (سبتمبر) 2006، حيث بلغت حينها 29.8 مليار ريال، منها 7.5 مليار ريال خلال جلسة التداول العادية بدون فترة المزاد، فيما بلغت قيمة تداولات فترة المزاد نحو 21.3 مليار ريال.

يأتي ذلك، بعد أن كانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت مد فترة المزاد إلى 20 دقيقة يوم 28 أيار (مايو)، وذلك مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وتنفيذ صفقات الشراء والبيع بنسبة 50 في المائة من قيمة السوق السعودية في مؤشر MSCI.