زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي رغم قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج، كما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 6.8 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 31 مايو أيار، بينما توقع المحللون انخفاضها 849 ألف برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن المخزنات بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 1.8 مليون برميل.

ونما استهلاك الخام بمصافي التكرير 171 ألف برميل يوميا، حسبما أظهرته البيانات. وزاد معدل استغلال طاقة المصافي 0.6 نقطة مئوية.

وارتفعت مخزونات البنزين 3.2 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تزيد 630 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.6 مليون برميل، في مقابل توقعات بأن تزيد 499 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.