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الطاقة- النفط

روسنفت الروسية تعتزم بدء التنقيب بكردستان العراق في 2019

رويترز

ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية قوله إن شركة النفط العملاقة تعتزم بدء التنقيب في إقليم كردستان العراق في العام الجاري.
كما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء إن الشركة لا تتوقع تراجعا كبيرا في إنتاجها من مشروعات مشتركة مع شركة النفط الحكومية في فنزويلا بي.دي.في.اس.ايه هذا العام.

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