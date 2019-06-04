ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية قوله إن شركة النفط العملاقة تعتزم بدء التنقيب في إقليم كردستان العراق في العام الجاري.
كما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء إن الشركة لا تتوقع تراجعا كبيرا في إنتاجها من مشروعات مشتركة مع شركة النفط الحكومية في فنزويلا بي.دي.في.اس.ايه هذا العام.
روسنفت الروسية تعتزم بدء التنقيب بكردستان العراق في 2019
ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية قوله إن شركة النفط العملاقة تعتزم بدء التنقيب في إقليم كردستان العراق في العام الجاري.
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