انخفاض إنتاج روسيا النفطي إلى 10.87 مليون برميل في أوائل يونيو

قال مصدران مطلعان على بيانات رسمية اليوم الثلاثاء إن متوسط إنتاج روسيا النفطي بلغ 10.87 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى الثالث من يونيو انخفاضا من متوسط قدره 11.11 مليون برميل يوميا في مايو .

وإنتاج النفط في أول ثلاثة أيام من يونيو هو الأقل منذ منتصف 2016 وفقا لحسابات رويترز.





