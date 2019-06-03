روسيا البيضاء تنتهي من إعادة النفط الملوث لروسيا منتصف أغسطس

قالت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الاثنين إن روسيا البيضاء ستنتهي من إعادة ضخ النفط الخام الروسي الملوث إلى روسيا بحلول منتصف أغسطس .

أوردت انترفاكس ذلك نقلا عن شركة جوملترانسنفت دروجبا المشغلة للقسم الواقع في روسيا البيضاء من خط أنابيب دروجبا.

تعرض نحو خمسة ملايين طن من النفط الروسي للتلوث بالكلوريد العضوي في أبريل ، ويجري إعادة ضخ بعض الكميات من روسيا البيضاء إلى روسيا لتنظيف خط الأنابيب.