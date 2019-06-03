السعودية تعزز خفض إنتاج النفط في مايو

قال مصدر في قطاع النفط السعودي اليوم إن السعودية ضخت 9.65 مليون برميل يوميا من النفط، لتخفض الإنتاج بأكثر من المستهدف بموجب اتفاق عالمي لتقليص إمدادات النفط. ومستوى الإنتاج المستهدف لأكبر مصدر في العالم للنفط بموجب اتفاق تقوده أوبك لخفض الإمدادات يبلغ 10.3 مليون برميل يوميا.
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الطاقة- النفط
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