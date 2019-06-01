موظفو إكسون الأجانب يعودون لحقل نفط عراقي بعد تكثيف الأمن

أبلغ مسؤولان نفطيان عراقيان رويترز أن موظفي إكسون موبيل سيبدأون العودة إلى حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي يوم الأحد (2 يونيو ) بعد أن وافقت الحكومة على تكثيف الحماية الأمنية.

وقال المسؤولان الكبيران أمس الجمعة (31 مايو )إن الدفعة الأولى من الموظفين العائدين ستتكون من كبار المسؤولين والمهندسين المهمين لعمل الشركة، وذلك بعد أسبوعين من سحب إكسون موظفيها الأجانب الستين أو نحو ذلك من الحقل ونقلهم جوا إلى دبي.

وأحجمت إكسون موبيل عن التعليق بخصوص خطة إعادة الموظفين.

جاء الإجلاء بعد أيام فحسب من سحب الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد، متعللة بما قالت إنها تهديدات من إيران التي لها علاقات وثيقة مع قوات الحشد الشعبي العراقية.

وقال أحد المسؤولين إن إكسون طلبت تكثيف الحماية الأمنية من الشرطة والجيش في مواقع العمل والإقامة وإن العراق استجاب لذلك. و تلقت الشركة رسائل تطمين من وزارة النفط العراقية وشركة نفط البصرة.

كان وزير النفط العراقي ثامر الغضبان وصف الإجلاء في حينه بأنه "غير مقبول وغير مبرر"، قائلا إنه خطوة سياسية ولا يرجع إلى مخاوف أمنية حقيقية. وقال إنه بعث بخطاب إلى إكسون موبيل بعد مغادرة الموظفين يطالب فيه الشركة بإعادتهم للعمل على الفور في الحقل الواقع بجنوب العراق.

وإكسون موبيل هي المقاول الرئيسي في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج.