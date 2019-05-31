روسيا تعتزم إزالة النفط الملوث من خط أنابيب روسيا البيضاء غداً

قالت ترانسنفت المحتكرة لخطوط الأنابيب الروسية اليوم الجمعة إنها تعتزم البدء في إزالة النفط الملوث من خط أنابيب روسيا البيضاء في أول يونيو ، حسبما ذكرته وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن متحدث باسم الشركة.

وقالت إنترفاكس إن من المتوقع بدء إزالة النفط في منتصف الليل، حيث سَتُنقل الكميات الملوثة من قطاع روسيا البيضاء من خط الأنابيب باتجاه روسيا.