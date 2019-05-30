النفط يرتفع بفعل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد تقرير أظهر انخفاضا أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية، لكن المخاوف من أن حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد تثير تباطؤا اقتصاديا كبحت المكاسب.

وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69.85 دولار للبرميل، مرتفعة 40 سنتا أو 0.6 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق. ونزل برنت قرابة الواحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 59.29 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت 5.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 24 مايو أيار إلى 474.5 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.