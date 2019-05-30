12 مليار ريال الإنفاق على التأمين في المملكة خلال الربع الأول .. قفز 57 %

بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتب بها (الإنفاق على التأمين في السعودية) خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 نحو 12.01 مليار ريال لتسجل أعلى مستوياتها الربعية منذ عام 2009.

وقفز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 56.9 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من 2018، حيث بلغت خلاله 7.65 مليار ريال، في حين سجلت نموا نسبته 7.6 في المائة، مقارنة بالربع الأول من 2018، البالغة 11.16 مليار ريال.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، والقوائم المالية لشركات التأمين، فإن متوسط إنفاق الفرد على التأمين في السعودية بلغ بنهاية الربع الأول من 2019 نحو 360 ريالا، مقارنة بـ 229 ريالا بنهاية الربع الرابع من 2018 مسجلة نموا نسبته 56.9 في المائة، ما يعادل 130 ريالا لكل فرد، في حين ارتفعت 7.6 في المائة ونحو 25 ريالا، مقارنة بـ334 ريالا بنهاية الربع الأول 2018.

وتعرف إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها هي قيمة ما يدفعه المستهلكين لشركات التأمين مقابل وثائق التأمين، التي اشتركوا بها سواء كان صحيا أو مركبات أو طاقة أو هندسة أو بحريا وغيره من أنواع التأمين.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها أو متوسط إنفاق الفرد على التأمين بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بنهاية الربع الرابع 2018 إلى نمو قيمة إجمالي الأقساط المكتتب بها أو الإنفاق على التأمين الصحي والمركبات، حيث ارتفع الإنفاق (إجمالي الأقساط المكتتب بها) على التأمين الصحي بنسبة 52.4 في المائة بما يعادل 2.39 مليار ريال لتبلغ قيمة إجمالي الأقساط المكتتب بها (الإنفاق على قطاع التأمين الصحي) خلال الربع الأول 2019 نحو 6.97 مليار ريال كأعلى مستوياته في 11 عاما، وتحديدا منذ بداية 2009.

كما نما الإنفاق على تأمين المركبات بنحو 1.19 مليار ريال لتبلغ قيمة إجمالي الأقساط في الربع الأول من 2019 نحو 3.1 مليار ريال، مقارنة بـ1.91 مليار ريال خلال الربع الرابع 2018.

ونما أيضا التأمين على الممتلكات بنحو 368.05 مليون ريال لتبلغ قيمة إجمالي الأقساط المكتتب بها أو الإنفاق على تأمين الممتلكات في الربع الأول من 2019 نحو 660.68 مليون ريال – كأعلى مستوى منذ الربع الأول 2017 - مقارنة بـ292.63 مليون ريال خلال الربع الرابع 2018، مقارنة بـ651.06 مليون ريال خلال الربع الأول من 2018. الرابع من أنواع التأمين، الذي ارتفع الإنفاق عليه حل قطاع "التأمين الهندسي"، حيث نما الإنفاق عليه أو إجمالي الأقساط المكتتب بها بنحو 143.13 مليون ريال لتبلغ قيمتها خلال الربع الأول من 2019 نحو 320.84 مليون ريال – كأعلى مستوى منذ الربع الثالث من 2015 - مقارنة بـ 177.71 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2018، ومقارنة بـ234.38 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي 2018.

خامسا حل التأمين على "الحوادث والمسؤوليات" حيث ارتفع الإنفاق عليه بنحو 124.56 مليون ريال لتبلغ قيمة إجمالي الأقساط المكتتب بها أو الإنفاق على التأمين الحوادث والمسؤوليات في الربع الأول من 2019 نحو 277.79 مليون ريال – كأعلى مستوى منذ الربع الأول من 2015 - مقارنة بـ153.24 مليون ريال في الربع الرابع من 2018، ومقارنة بـ267.42 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي 2018.

سادسا جاء "التأمين البحري"، حيث ارتفع الإنفاق عليه نحو 89.59 مليون ريال لتبلغ قيمة إجمالي الأقساط المكتتب بها خلال الربع الأول من 2019 نحو 187.31 مليون ريال مقارنة بـ97.73 مليون ريال في الربع الرابع من 2018، ومقارنة بـ189.69 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي 2018.

حل سابعا "تأمين الحماية والادخار" حيث ارتفع بنحو 26.81 مليون ريال لتبلغ قيمة إجمالي الأقساط المكتتب بها في الربع الأول من 2019 نحو 228.0 مليون ريال مقارنة بـ 01.19 مليون ريال في الربع الرابع من 2018، ومقارنة بـ301.78 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

ثامنا جاء "أخرى"، حيث بلغت قيمة إجمالي الأقساط المكتتب بها خلال الربع الأول من 2019 نحو 161.53 مليون ريال مقارنة بـ31.5 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2018 بارتفاع قيمته 130.03 مليون ريال، ومقارنة بـ168.63 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي 2018.

في المقابل، سجل نوعان من أنواع التأمين البالغ عددها عشرة، تراجعا في إجمالي الأقساط المكتتب بها (الإنفاق عليه)، الأول "التأمين على الطيران" حيث تراجع بنحو 81.08 مليون ريال لتبلغ قيمة الأقساط المكتتب بها نحو 19.11 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بـ100.2 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2018، ومقارنة بـ17.26 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي 2018.

الثاني "التأمين على الطاقة" حيث تراجعت قيمة الأقساط المكتتب بها بنحو 26.84 مليون ريال لتبلغ نحو 94.63 مليون ريال خلال الربع الأول 2010 مقارنة بـ 121.47 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2018، ومقارنة بـ64.79 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي 2018.

واستحوذ التأمين الصحي على نحو 58.0 في المائة من قيمة إجمالي الأقساط المكتتب بها خلال الربع الأول 2019 مقارنة بـ59.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2018، ومقارنة بـ50.3 في المائة خلال الربع المماثل من العام الماضي 2018.

تلاه تأمين المركبات بنسبة استحواذ قدرها 25.8 في المائة من قيمة إجمالي الأقساط المكتتب بها خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بـ24.9 في المائة خلال الربع الرابع من 2018، ومقارنة بـ 32.7 في المائة خلال الربع المماثل من العام الماضي 2018.

ثالثا جاء التأمين على "الممتلكات" بنسبة استحواذ قدرها 5.5 في المائة خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بـ3.8 في المائة الربع الرابع من 2018، ومقارنة بـ 5.8 في المائة خلال الربع المماثل من العام الماضي 2018.

رابعا التأمين "الهندسي" بنسبة استحواذ قدرها 2.7 في المائة خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بـ2.3 في المائة الربع الرابع من 2018، ومقارنة بـ 2.1 في المائة خلال الربع المماثل من العام الماضي 2018.

خامسا تأمين "الحوادث والمسؤوليات" بنسبة استحواذ قدرها 2.3 في المائة خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بـ2.0 في المائة الربع الرابع من 2018، ومقارنة بـ 2.4 في المائة خلال الربع المماثل من العام الماضي 2018.

وحل سادسا تأمين "الحماية والادخار" بنسبة استحواذ قدرها 1.9 في المائة خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بـ2.6 في المائة الربع الرابع من 2018، ومقارنة بـ2.7 في المائة خلال الربع المماثل من العام الماضي 2018.

سابعا حل التأمين "البحري" بنسبة استحواذ قدرها 1.6 في المائة خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بـ 1.3 في المائة الربع الرابع من 2018، ومقارنة بـ1.7 في المائة خلال الربع المماثل من العام الماضي 2018.

ثامنا أنواع التأمين "الأخرى" بنسبة استحواذ قدرها 1.3 في المائة خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بـ0.4 في المائة الربع الرابع من 2018، ومقارنة بـ1.5 في المائة خلال الربع المماثل من العام الماضي 2018.

تاسعا، تأمين "الطاقة" بنسبة استحواذ قدرها 0.8 في المائة خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بـ1.6 في المائة الربع الرابع من 2018، ومقارنة بـ0.6 في المائة خلال الربع المماثل من العام الماضي 2018.

الأخير، جاء تأمين "الطيران" بنسبة استحواذ قدرها 0.2 في المائة خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بـ1.3 في المائة الربع الرابع من 2018، ومقارنة بـ 0.2 في المائة خلال الربع المماثل من العام الماضي 2018.

* وحدة التقارير الاقتصادية