صادرات النفط العراقية تستقر عند مستوى 3 ملايين و450 ألف برميل يوميا

رجح مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي مساء اليوم الاربعاء استقرار صادرات النفط الخام العراقية عند مستوى 3 ملايين و450 ألف برميل يوميا حتى نهاية الشهر الجاري عبر موانئ التصدير الجنوبية على الخليج في محافظة البصرة 550 كم جنوبي بغداد.

وقال إحسان عبد الجبار المدير العام لشركة نفط البصرة في تصريح صحفي "إن عمليات انتاج النفط الخام من حقول شركة نفط البصرة تراجعت بمعدل 500 ألف برميل يوميا كإجراء مؤقت خلال الايام الاخيرة من مايو الحالي ليتراجع معدل الإنتاج الى مليونين و800 ألف برميل يوميا مقابل 3 ملايين و300 الف برميل يوميا".

واوضح ان شركة نفط البصرة تخطط لرفع معدلات الانتاج حتى نهاية العام الحالي بإضافة 150 ألف برميل يوميا .

